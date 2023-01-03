На похоронах Пеле заметили его двойника: опубликовано видео

Огромные толпы вчера отдали дань уважения Эдсону Арантису де Насименту, известному как Пеле, величайшему игроку Бразилии всех времен. Тысячи людей со всей Бразилии приехали на виллу Белмиро, домашний стадион «Сантуса», чтобы попрощаться с легендарным номером 10. Тем, кто не упустил возможность попрощаться с Пеле в последний раз, был двойник футбольной легенды.

Это бразилец по имени Никанор Рибейро, который последние 20 лет выступает в роли двойника Пеле. Никанор во время церемонии похорон сказал, что участвовал вместе с Пеле в трех рекламных роликах, и Пеле всегда говорил ему, что «я намного красивее тебя».

Sósia oficial diz que Pelé o ajudou a sair do alcoolismo e brinca: "Ele dizia que era mais bonito" #Pelé #ReiPeléEterno pic.twitter.com/RvxPeGOEtA — ge (@geglobo) January 2, 2023

Никанор, который познакомился с легендарным Пеле еще в 1996 году и только в 2002 году официально взял на себя роль талисмана, сказал: «Пеле оставил фантастическое наследие. Я просто должен благодарить Бога за все, что он сделал для меня в моей жизни. Он вылечил меня от алкоголизма и сделал меня кем-то узнаваемым, я просто должен поблагодарить его».

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