На севере Египта во время раскопок обнаружили необычных мумий

Древний Египет таит в себе множество тайн, над разгадками которых бьются исследователи со всего мира. Недавно на севере страны археологи обнаружили необычных мумий.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Ученые проводили раскопки в городе Кувейсин и наткнулись там на гробницы, в которых хранились мумии с золотыми языками. Они служили в качестве амулета и размещались во рту умерших. Древние египтяне клали этот атрибут мертвым, потому что верили, что с его помощью они смогут общаться в загробном мире, в частности с богом Осирисом.

Подобные мумии уже находили в Египте, они были обнаружены в феврале 2022 года и декабре прошлого года. Археологи находили подобные экземпляры в храме Тапосирис Магна в Александрии и на одном из участков вблизи современного города Эль-Бахнаса.

«Курсор» писал ранее, что пирамида Хеопса является одной из самых крупнейших египетских пирамид, это первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Многие туристы со всего мира приезжают в Египет, чтобы посмотреть на главную достопримечательность, а те, кто не имеет такой возможности, могут воспользоваться бесплатным 3D-туром, который создали ученые из Гарвардского университета.