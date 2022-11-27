На севере Египта во время раскопок обнаружили необычных мумий

01:15, 27 ноября 2022
Мировые новости
мумия древний египет
Фото: pixabay.com

Такие мумии были обнаружены в феврале и декабре 2021 года.

Древний Египет таит в себе множество тайн, над разгадками которых бьются исследователи со всего мира. Недавно на севере страны археологи обнаружили необычных мумий.

Об этом сообщает  Heritage Daily.

Ученые проводили раскопки в городе Кувейсин и наткнулись там на гробницы, в которых хранились мумии с золотыми языками. Они служили в качестве амулета и размещались во рту умерших. Древние египтяне клали этот атрибут мертвым, потому что верили, что с его помощью они смогут общаться в загробном мире, в частности с богом Осирисом.

Подобные мумии уже находили в Египте, они были обнаружены в феврале 2022 года и декабре прошлого года. Археологи находили подобные экземпляры в храме Тапосирис Магна в Александрии и на одном из участков вблизи современного города Эль-Бахнаса.

«Курсор» писал ранее, что пирамида Хеопса является одной из самых крупнейших египетских пирамид, это первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней.  Многие туристы со всего мира приезжают в Египет, чтобы посмотреть на главную достопримечательность, а те, кто не имеет такой возможности, могут воспользоваться бесплатным 3D-туром, который создали ученые из Гарвардского университета.

Еще мы писали, что в возрасте от 25 до 40 лет, является одним из, если не самым ранним, примером инсульта у египетской мумии.

Напомним, ученый из Манчестерского университета (Англия) Кэмпбелл Прайс развенчал миф, согласно которому в Древнем Египте умерших превращали в мумии, чтобы сохранять их тела.

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