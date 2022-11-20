Ученые из Гарварда создали бесплатный 3D-тур по пирамиде Хеопса

Пирамида Хеопса является одной из самых крупнейших египетских пирамид, это первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Многие туристы со всего мира приезжают в Египет, чтобы посмотреть на главную достопримечательность, а те, кто не имеет такой возможности, могут воспользоваться бесплатным 3D-туром, который создали ученые из Гарвардского университета.

Исследователи отметили, что памятник закрыт сейчас для туристов, но посмотреть на его внутреннее убранство могут все желающие. Они оцифровали изображения коридоров пирамиды, а также снимки рисунков на ее стенах. Экскурсия доступна на пяти языках: английском, испанском, арабском, китайском и немецком.

Для того чтобы прогуляться по пирамиде, перейдите по ссылке.

Отметим, что вход в пирамиду находится на высоте 15,63 м на северной стороне. Вход образуют каменные плиты, уложенные в виде арки, но это структура, которая была внутри пирамиды — истинный вход не сохранился. Сегодня туристы попадают внутрь пирамиды через 17-метровый пролом, который сделал в 820 году багдадский халиф Абдуллах аль-Мамун на 10 м ниже главного входа.

«Курсор» писал ранее, что знаменитые пирамиды Гизы, построенные в честь умерших и переносящие их в загробную жизнь, были возведены около 4500 лет назад без современных технологий и с поразительной точностью.

Еще мы писали, что доминиканские археологи обнаружили под древнеегипетским храмом Тапосирис-Магна, расположенном недалеко от Александрии, высеченный в скале туннель длиной 1,3 тысячи метров. Ученые считают, он ведет к гробнице Клеопатры.