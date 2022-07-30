В Египте обнаружили уникальную мумию

Мумия, предположительно, женщина в возрасте от 25 до 40 лет, является одним из, если не самым ранним, примером инсульта у египетской мумии. Выводы ученых были опубликованы в журнале World Neurosurgery.

После осмотра исследовательская группа из Испанской национальной программы научных исследований, технологий и инноваций пришла к выводу, что мумия, женщина в возрасте от 25 до 40 лет, умершая около 2 700 лет назад, перенесла правосторонний инсульт.

Мумию исследовали как макроскопически, так и рентгенологически. Работа ученых объясняет, что положение плеч, головы, согнутой руки и поворот левой ноги мумии женщины указывают на то, что она перенесла инсульт с правой стороны мозга. Исследователи также отмечают, что в процессе мумификации у нее осталась палка или костыль, которые, по их предположению, она использовала при жизни после инсульта. Ученые полагают, что женщина прожила с последствиями инсульта несколько лет.

Инсульты, возникающие при нарушении кровоснабжения головного мозга, являются второй по значимости причиной смерти и инвалидности во всем мире. Типичному пациенту с инсультом сегодня не менее 60 лет, что на несколько десятилетий старше, чем, как полагают, была мумия.

В другом исследовании, проведенном в этом месяце, в ходе которого были проанализированы останки 2000-летней египетской мумии и обнаружено, что она, возможно, страдала от рака носоглотки, польские ученые заявили, что изучение болезней мумии может внести значительный вклад в современную медицину.

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