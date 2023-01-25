На Twitter подали иск из-за антисемитизма

В Германии группа еврейских студентов и ассоциация против разжигания ненависти подали иск против Twitter в немецкий суд, утверждая, что компания не удалила Семитское содержание.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский союз еврейских студентов и HateAid недовольны тем, что они назвали отсутствием модерации в отношении контента, потенциально разжигающим ненависть. Жалоба, поданная в берлинский суд, касается шести публикаций, которые назвали антисемитскими, но потом не удалили даже несмотря на то, что о них сообщили.

В одном случае было явно отказано в удалении поста, отрицающего Холокост, сообщают группы. В заявлении HateAid и EUJS сказано, что они пытались установить, есть ли у пользователей Twitter законное право на соблюдение положений и условий Twitter, таких как нетерпимость к угрозам и ненавистническому поведению.

Следует отметить, что отрицание Холокоста в Германии является преступлением. Twitter не сразу ответил на запрос о предоставлении комментариев по этому вопросу.

Ранее мы рассказывали, что после прихода к руководству Илона Маска Twitter продолжает терпеть убытки, потому что многие рекламодатели отказываются от сотрудничества с соцсетью. Журналисты пишут, что в прошлом месяцы расходы Twitter Inc на рекламу сократились на 71%. Эти негативные результаты вынуждают руководство компании пытаться исправить это положение дел.

В частности, были предложены некоторые решения, с помощью которых хотят вернуть расположение участников рынка рекламы к Twitter. Так, Маск предлагает предоставить разрешение в соцсети для бесплатной рекламы и убрать запрет на политическую рекламу. Бизнесмен хочет, чтобы компания имела больше полномочий по размещению собственного рекламного контента. Больше об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в Конгрессе призвали отстранить от должности представителя ООН за антисемитизм.