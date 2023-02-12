На выборах в Берлине победили христианские демократы

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 10 процентов.

В воскресенье, 12 февраля, в Берлине прошли беспрецедентные повторные выборы. В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты федеральных и муниципальных выборов, состоявшихся 26 сентября 2021 года.

Об этом сообщает DW.

Издание напоминает, что, согласно решению Фемиды, грубые организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования примерно в 60% мест в берлинском парламенте.

На повторных выборах победу, по предварительным результатам, одержал Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 27,8-28,0 процента (18,0 в 2021 году). За второе место борьба идет между Социал-демократической партией Германии — 18,7 процента (21,4) и «Союзом-90″/»зеленые», 18,8 процента (18,9 в 2021 году).

Несколько ухудшила свои позиции Левая партия, у которой 12,1-12,7 процента по сравнению с 14,1 в 2021 году. Правопопулистская «Альтернатива для Германии» получает 9-9,4 процента (8,0). Пока неясно, сможет ли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент, Свободная демократическая партия (СвДП), набирающая 4,8-5 процента.

Как известно, АдГ почти удвоила общее количество мест на выборах в Нижней Саксонии, получив 10,9% голосов против всего 6,2% пять лет назад.

«Кроме того, Бранденбургская АдГ, считающаяся одной из самых экстремистских местных партийных фракций, набирает популярность», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, российская федерация* готовится к проведению информационной кампании фейковых новостей с участием немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Так, на фоне фиаско российской интервенции на Украине и дестабилизации обстановки в россии кремль призвал своих агентов в Западной Европе проводить информационные и психологические операции, направленные на сокрытие новых военных преступлений, совершенных россиянами в Харьковской области Украины для дискредитации Киева и его союзников с целью прекратить оказание военной помощи.

Также Курсор информировал о том, что посол рф в Германии сергей нечаев заявил, что Германия перешла «красную черту», ​​направив оружие в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!