Россия готовит фейковую информкампанию в Европе с участием немецких ультраправых — СМИ

Кремль призвал своих агентов в Западной Европе проводить информационные и психологические операции, направленные на сокрытие новых военных преступлений.

Российская федерация* готовится к проведению информационной кампании фейковых новостей с участием немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Об этом сообщает Robert Lansing Institute.

Отмечается, что на фоне фиаско российской интервенции на Украине и дестабилизации обстановки в россии кремль призвал своих агентов в Западной Европе проводить информационные и психологические операции, направленные на сокрытие новых военных преступлений, совершенных россиянами в Харьковской области Украины для дискредитации Киева и его союзников с целью прекратить оказание военной помощи.

«Москва считает, что Германия наиболее подвержена ее влиянию из-за экономических связей между российской и немецкой элитой, а также благодаря некоторым политикам, которые активно эксплуатируются российской разведкой. Наиболее активно лоббируют интересы россии члены партии «Альтернатива для Германии», — говорится в материале.

АдГ была названа «требующей проверки» в ФРГ еще в начале 2019 года. В сентябре нынешнего года стало известно, что некоторые депутаты, представляющие данную политсилу, планируют посетить оккупированный россией Донбасс 20-28 сентября 2022 года под эгидой российской военной разведки, которая координирует работу с АдГ.

Как сообщал Курсор, накануне посол рф в Германии сергей нечаев заявил, что Германия перешла «красную черту», ​​направив оружие в Украину.

«Снабжение украинского режима немецким оружием — это не только против российских военнослужащих, но и против мирных жителей Донбасса. Это, безусловно, «красная черта», которую немецкие власти не должны были пересекать», — сказал нечаев.

Также Курсор писал о том, что Германия готовит сюрприз россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!