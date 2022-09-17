Россия обвинила Германию в пересечении «красной линии» из-за отправки оружия в Украину

россия* угрожает ответом после того, как Германия объявила о дополнительных поставках оружия в Украину.

Посол рф в Германии сергей нечаев заявил накануне, что Германия перешла «красную черту», ​​направив оружие в Украину.

«Снабжение украинского режима немецким оружием — это не только против российских военнослужащих, но и против мирных жителей Донбасса. Это, безусловно, «красная черта», которую немецкие власти не должны были пересекать», — сказал Нечаев RT.

Нечаев сделал комментарий на следующий день после того, как Германия объявила, что направляет в Украину больше оружия и военной техники в ответ на призывы о том, что она делает недостаточно для вооружения Украины в ее продолжающейся борьбе с российскими военными.

По сообщению FOX News, в Украину будут доставлены две реактивные системы залпового огня MARS II, а также 200 ракет и 50 бронетранспортеров Dingo.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал Германию за то, что она не отправила дополнительные военные машины.

Ранее Курсор писал, что Америка отреагировала на угрозы россии из-за Украины. Украина ранее запросила у США новую партию вооружения, включая ракетные системы ATACMS, дальность которых достигает 300 км.

Стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS. США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме этого, в СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф. Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Курсор также сообщал, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!