На затонувшем судне в Эквадоре находилось трое израильтян

Всех трех израильтян, находившихся в качестве туристов на потерпевшем крушение судне в Эквадоре, удалось спасти. Количество жертв составило 31 человек.

В Эквадоре произошел трагический инцидент, когда затонуло туристическое судно.

Сообщается, что на борту находились трое израильтян, в результате спасательной операции все они были спасены.

Происшествие унесло жизни четырех человек, все были туристами, а не местными жителями. По предварительной информации, один из погибших — гражданин США, у которого также было израильское гражданство, сообщают местные издания.

МИД Израиля прокомментировало эпизод, что им известно об этом случае, но погибший не является израильтянином.

Власти Эквадора проводят расследование обстоятельств трагедии. Инцидент произошел в районе Галапагосских островов, и 31 человека удалось спасти. Сообщается, что судно перевернулось из-за перегрузки, поскольку количество пассажиров было превышено. Авария могла быть вызвана неправильными действиями экипажа, управлявшего судном.

Есть также другая версия, по которой моторы судна выключились из-за недостатка заготовленного топлива.

По информации властей Эквадора, пассажиры не были обеспечены спасательными жилетами, также подтверждают превышение скорости судна.

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