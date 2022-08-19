На Землю обрушится сильная геомагнитная буря

Солнце медленно приближается к максимальной точке своего цикла, поэтому все чаще стали появляться предупреждения о геомагнитных бурях. По мере того, как наша звезда становится более активной, она выбрасывает в Солнечную систему больше заряженных частиц в виде выбросов корональной массы (coronal mass ejections — CME). И последний должен поразить Землю в ближайшие несколько часов. Увеличение количества заряженных частиц, попадающих на Землю, вызовет геомагнитную бурю.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований ожидает, что сегодня сильный шторм, а завтра — более умеренный шторм, вызванный продолжающимся потоком. Вчера также наблюдалось некоторое увеличение активности с небольшим штормом, вызванным корональным высокоскоростным потоком, движущимся перед CME.

«Воздействие сильного шторма на нашу технологию обычно минимально. Тем не менее, шторм G3 может отогнать полярное сияние еще дальше от его обычного полярного местонахождения», — отмечает Центр прогнозирования космической погоды.

Пик активности полярных сияний ожидается над Скандинавией сразу после захода солнца, а в Северной Америке гораздо позже ночью, поскольку различные волны активности «омывают» магнитосферу Земли.

Из-за усиления полярного сияния с прошлой ночи были видны северное и южное сияние, причем не только с Земли. Они сверкают над планетой и хорошо видны из космоса, что могут подтвердить астронавты на МКС.

Ранее Курсор писал, что ученые разгадали загадку «гула Земли». Ученые давно знают, что наша планета издает странный низкочастотный гул. Он неразличим человеческим ухом, но приборы для измерения сейсмической активности его улавливают. Кажется, разгадка этого гула наконец-то найдена.

Наша редакция сообщала, что в Китае создали самое сильное в мире устойчивое магнитное поле. Китайские ученые установили новый мировой рекорд по самому сильному устойчивому магнитному полю, когда-либо созданному на Земле.

Напомним, что астрофизики, вероятно, нашли загадочный источник нейтрино высоких энергий. Новое исследование подтвердило, что некоторые из самых ярких и энергичных объектов во Вселенной являются таинственным источником высокоэнергетических космических нейтрино.