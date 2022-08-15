Нападение на Салмана Рушди: Иран не признал свою причастность

Официальные лица отрицают связь Ирана с покушением на убийство Салмана Рушди, при этом «обвиняя его в оскорблении святынь ислама».

В понедельник официальный представитель МИД Ирана не подтвердил причастность Тегерана к нападению на писателя Салмана Рушди, одновременно обвинив его в собственном ранении.

Эти комментарии стали первым публичным ответом Ирана по поводу нападения.

«Мы категорически отрицаем любую связь с нападением», — заявил Насер Канаани, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана.

Также он добавил: «В этом нападении мы не считаем виновным никого, кроме Салмана Рушди и его сторонников, достойными порицания и даже осуждения».

Удостоенный наград автор более 30 лет сталкивался с угрозами смерти за «Сатанинские стихи». Покойный верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, исламский указ, требующий его смерти, а иранский фонд назначил за автора награду в размере более 3 миллионов долларов.

Представитель иранского МИД уверен: «Оскорбив святыни ислама и перейдя границы в отношении более чем полутора миллиардов мусульман, Салман Рушди подверг себя гневу и ярости народа».

Ранее «Курсор» писал о нападении на Салмана Рушди: реакция мировых лидеров. Британско-индийский писатель Салман Рушди подвергся нападению террориста на выступлении в штате Нью-Йорк. В связи с этим представитель Великобритании предложил ввести санкции против Ирана и КСИР.

Также напомним, о ядерной сделке: окончательный текст есть, Иран готовится подписать соглашение.