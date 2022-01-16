Появилась информация о личности нападавшего на синагогу в Техасе

По сообщениям СМИ преступник, захвативший заложников в техасской синагоге, говорил с британским акцентом.

Мужчина, захвативший четырех заложников во время нападения на синагогу в Техасе, был британцем.

Об этом сообщает Sky News.

В записи утренней субботней службы в синагоге был показан период, когда было слышно, как нападавший кричал в здании, по-видимому, с британским акцентом.

СМИ сообщают, что ФБР поддерживает связь со столичной полицией в ходе расследования.

Нападавший, имя которого не разглашается, погиб во время спасательной операции. Неясно, был ли он убит сотрудниками правоохранительных органов или покончил жизнь самоубийством.

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Также сообщалось, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении. Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.