Напряжения нарастает: Китай обвинил эсминец ВМС США в нарушении территориальных вод

Морские и воздушные силы Китая сопровождали американский корабль и отслеживали его перемещение.

По словам официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, американский ракетный эсминец Benford незаконно вошел в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша (Парасельские острова).

Об этом сообщает китайское Минобороны.

По словам военного, сегодня, 13 июля, ракетный эсминец USS Benford незаконно вошел в территориальные воды Китая у Сиша без разрешения правительства КНР.

«Действия военных США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений», — говорится в сообщении.

Цзюньли отметил, что морские и воздушные силы НОАК осуществляли сопровождение корабля и следили за его перемещение. Экипаж эсминца также был предупрежден, что корабль должен покинуть этот район.

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