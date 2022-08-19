Напряженная ситуация на Запорожской АЭС: путин и Макрон выступили с заявлениями

Глава рф путин согласился на условия направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Глава рф* путин и его французский коллега Эммануэль Макрон призвали к проведению независимых инспекций на оккупированной москвой Запорожской АЭС в Украине, говорится в заявлении кремля в пятницу.

Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в марте, и недавние боевые действия вокруг нее породили призрак ядерного инцидента, сравнимого с Чернобылем.

По данным кремля, оба лидера призвали экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «как можно скорее» осмотреть АЭС и «оценить реальную ситуацию на местах».

Путин «подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС создают опасность масштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий», заявили в кремле.

«Российская сторона подтвердила готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие», — говорится в сообщении.

За последние дни по заводу — крупнейшему в Европе — было нанесено несколько ударов со стороны россиян, что усилило опасения ядерной катастрофы.

Ранее Курсор писал, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Напомним также, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!