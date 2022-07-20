Настоящее чудо: беременная ультраортодоксальная женщина сорвалась с 15-метровой скалы и выжила

На канадской стороне Ниагарского водопада зафиксировали настоящее чудо, когда беременная ультраортодоксальная женщина споткнулась и упала с 15-метровой скалы — но вышла из воды с легкими травмами.

Женщина выжила после падения с 15-метровой высоты с крутого утеса на канадской стороне Ниагарского водопада. Она прибыла к водопаду со своей семьей в рамках похода, затем внезапно споткнулась и упала. «Мама упала со скалы», — закричал ребенок.

Падение со скалы в такой местности часто ведет к смерти: особенно если скала находится в возвышенной части тропы возле водопадов и имеет выступающие камни сверху донизу.

Супруг женщины сам не поверил в то, что произошло дальше. «Я кричал, звал жену, и, к моему изумлению, она ответила мне, сказав, что все в порядке», — вспоминает он.

Несколько мужчин, которые находились рядом с его женой, сразу же отправились ей на помощь. Ее муж не мог помочь, потому что до нее нельзя было добраться с той позиции, где он стоял.

Затем пятнадцать спасателей прыгнули со скалы, чтобы помочь его беременной жене. Они эвакуировали ее на лодке, прежде чем доставить в больницу для лечения.

Чудесным образом врачи сообщили паре, что она и малыш получили лишь легкие травмы – те, что не опасны для жизни.

«Полицейский, который позвонил мне, чтобы сообщить о состоянии жены, плакал при этом», — сказал мужчина.

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Кроме того, отец с 6-летним сыном попали в больницу после посещения аквапарка в Тель-Авиве.