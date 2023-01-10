НАТО и ЕС усилят военную поддержку Украины

НАТО и Европейский Союз во вторник, 10 января, подписали совместную декларацию о сотрудничестве. Подобный договор заключается впервые на фоне войны на европейском континенте.
Об этом сообщает DW.
«Путин хотел за несколько дней захватить Украину и разделить нас. По обоим пунктам он явно потерпел неудачу», — заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после подписания декларации.
В свою очередь председатель Совета ЕС Шарль Мишель отметил, что война россии* против Украины укрепила и сблизила ЕС и НАТО.
«Путин хотел меньше НАТО, а добился обратного: теперь будет больше НАТО и больше ЕС», — подчеркнул Мишель, имея в виду скорейшее вступление Швеции и Финляндии в Альянс, а также предоставление Украине, Молдове и балканским странам статуса кандидатов в члены ЕС.
Как сообщал Курсор, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков того, что российский диктатор владимир путин отказался от своих целей. Об этом глава Североатлантического альянса заявил во время брифинга во вторник, 10 января.
«Они продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент путин изменил цель жестокой войны против Украины», — считает генсек НАТО.
Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.
Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».
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