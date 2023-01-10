НАТО и ЕС усилят военную поддержку Украины

На фоне войны россии против Украины Североатлантический альянс и Евросоюз углубляют сотрудничество и готовятся усилить военную поддержку Киева.

НАТО и Европейский Союз во вторник, 10 января, подписали совместную декларацию о сотрудничестве. Подобный договор заключается впервые на фоне войны на европейском континенте.

Об этом сообщает DW.

«Путин хотел за несколько дней захватить Украину и разделить нас. По обоим пунктам он явно потерпел неудачу», — заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после подписания декларации.

В свою очередь председатель Совета ЕС Шарль Мишель отметил, что война россии* против Украины укрепила и сблизила ЕС и НАТО.

«Путин хотел меньше НАТО, а добился обратного: теперь будет больше НАТО и больше ЕС», — подчеркнул Мишель, имея в виду скорейшее вступление Швеции и Финляндии в Альянс, а также предоставление Украине, Молдове и балканским странам статуса кандидатов в члены ЕС.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков того, что российский диктатор владимир путин отказался от своих целей. Об этом глава Североатлантического альянса заявил во время брифинга во вторник, 10 января.

Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать россию.