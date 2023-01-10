В НАТО призвали быть готовыми к длительной войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков того, что российский диктатор владимир путин* отказался от своих целей.

Об этом глава Североатлантического альянса заявил во время брифинга во вторник, 10 января.

Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать россию.

«Они продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент путин изменил цель жестокой войны против Украины», — считает генсек НАТО.

По словам Столтенберга, Запад должен быть готовым к длительной войне.

Как сообщал Кукрсор, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет шансы получить в ближайшее время необходимое для обороны и контрнаступления вооружение. В частности речь идет о тяжелых танках.

По его словам, в Альянсе не исключают возможности получения ВСУ такого типа вооружения. Но и говорить о поставках со стопроцентной уверенностью он тоже не может.

«Не исключаю. Но и обещать ничего не буду», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал страны-члены Альянса увеличить военно-техническую помощь Украине.

«Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.