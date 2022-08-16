Путин впервые высказался о визите Пелоси на Тайвань

Президент рф* путин заявил во вторник, что западные страны стремятся распространить «систему, подобную НАТО», на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Выступая с приветственной речью на Московской международной конференции по безопасности, путин сказал, что Соединенные Штаты пытаются «затянуть» войну в Украине и что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца был «тщательно спланированной провокацией».

Ранее мы писали, что Китай во вторник ввел санкции в отношении семи тайваньских чиновников и законодателей, которых он обвинил в том, что они «приверженцы независимости». Реакцию Тайваня читайте здесь.

Напомним, что с помощью игр корпорации Tencent Китай продвигает свою пропаганду детям всего мира. Также известно об использовании встроенных скрытых программ, нарушающих конфиденциальность личных данных.

Еще Курсор сообщал, что расширенные учения Китая вокруг Тайваня стали беспрецедентным военно-политическим предупреждением против внешнего вмешательства в дела острова. Однако они открыли окно для сбора разведданных для США и их союзников.