Министр обороны рф рассказал, намерена ли москва применять ядерное оружие против Украины

Министр обороны рф сергей шойгу* заверил, что москва не намерена применять против Украины тактическое ядерное оружие

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам шойгу, несмотря на обеспокоенность, россия не планирует применять против Украины тактическое ядерное или химическое оружие.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — сказал шойгу.

Напомним, что глава рф* путин заявил сегодня во вторник, что западные страны стремятся распространить «систему, подобную НАТО», на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Также в Крыму произошли новые взрывы. Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции в Джанкое. Еще сообщается о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. Эту информацию подтвердили российские пропагандисты и Крыминформ со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

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