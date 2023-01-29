Назад в СССР: в разведке Великобритании рассказали об «особенной» атмосфере в рф

Министерство обороны Великобритании в своем последнем отчете о российско-украинской войне заявило, что инициатива ввести базовую военную подготовку в российских средних школах подчеркивает «все более милитаризованную атмосферу в рф военного времени».

Министерство также заявило, что этот шаг, вероятно, является «преднамеренным возвращением к Советскому Союзу», поскольку в школах Союза была обязательна учебная программа до 1993 года.

Данные разведки появились после заявление, сделанного ранее Министерством образования россии, в котором говорилось, что с 1 сентября школьники будут обучаться обращению с автоматами серии АК, ручными гранатами и средствами индивидуальной защиты.

Отметим, что Украина заявила сегодня, что 122 170 военнослужащих рф были убиты на украинской земле с начала войны, за последний день их число увеличилось на 690 человек.

Также сообщается, что за последние сутки россия потеряла еще два танка, 8 ББМ, 42 артсистемы, 2 самолета, 4 вертолета, 3 беспилотных летательных аппарата тактического звена, 8 грузовиков и заправщиков и одну единицу спецтехники.

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Напомним, что рф вывозит украинское зерно, чтобы угрожать миру продовольственным кризисом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.