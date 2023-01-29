Удар по станции с мобилизированными оккупантами в Илловайске: в рф показали видео

Удар нанесли по железнодорожной станции в момент, когда захватчики разгружали там свою технику.

В ночь с 28 на 29 января Вооруженные силы Украины с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по вокзалу во временно оккупированном Иловайске. По предварительной информации, удары нанесли в момент прибытия на станцию ​​эшелона с военной техникой и личным составом.

«Железнодорожная инфраструктура в городе Иловайск в «Донецкой народной республике» повреждена из-за удара со стороны ВСУ по американской реактивной системе залпового огня Himars», – заявили пропагандисты рф*.

Они также показали видео с места прилета на железнодорожной станции в оккупированном Иловайске. По их информации, ВСУ выпустили по ним семь ракет.

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Напомним, что рф вывозит украинское зерно, чтобы угрожать миру продовольственным кризисом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.