Очень еврейское кино: назван победитель в категории Лучший фильм года на Золотом глобусе

Фильм «Фабельманы» стал главным победителем 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», получив награду за лучший драматический фильм. Режиссер фильма Стивен Спилберг, также победивший в категории «Лучший режиссер», создал драму о взрослении и рассказал о жизни еврейской семьи.

Режиссер начал свою речь с благодарности своим трем сестрам, покойному отцу и покойной матери Лии Адлер (которую в фильме играет Мишель Уильямс). «Она сейчас там, наверху, кричит об этом», — сказал Спилберг.

«Все видят во мне историю успеха… Но никто на самом деле не знает, кто мы такие, пока мы не наберемся достаточно смелости, чтобы рассказать всем, кто мы есть», — добавил Спилберг об автобиографическом кино.

Награды за лучшую мужскую роль и женскую роль в драматических категориях достались Остину Батлеру за роль Элвиса в биографическом фильме о певце и Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар». Ке Хай Цюань был признан лучшим актером второго плана в фильме «Все везде и сразу», а Анджела Бассетт получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда».

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Кроме того, Зеленский сделал заявление о Третьей мировой войне в ходе церемонии вручения Золотого глобуса.