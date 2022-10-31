Названо точное количество жертв из-за обрушения моста в Индии

Департамент информации Гуджарата утверждает, что как минимум 132 человека погибли в воскресенье вечером после обрушения канатного моста на реке Мачху в районе Морби
Об этом сообщает India Today.
«Около 177 человек были спасены. 19 человек находятся на лечении. Армия, Военно-морские силы, ВВС и пожарная бригада проводят поисковые операции», – рассказали в департаменте.
Команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия всю ночь спасали упавших в реку Мачху.
इन यूथ कांग्रेस के साथियों को बहुत आशीर्वाद। भगवान उनकी मदद करें — और लोगों को सुरक्षित रखें @IYC #MorbiBridge
— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) October 30, 2022
«Спасательная операция все еще продолжается. Индийская армия добралась сюда около 3 часов ночи. Мы пытаемся найти тела», – сказал майор Индийской армии Гаурав.
Ещё в самом начале спасательной операции многих погибших выловили и отправили на вскрытие, а раненых эвакуировали в гражданскую больницу Морби. Пострадавшие проходят лечение, некоторых из них отправили домой.
О подробностях этой трагедии в Индии читайте в нашем материале.
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