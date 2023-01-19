Названы аэропорты, в которых в 2022 году чаще всего задерживали рейсы

Туристическая сфера начинает постепенно оживать после пандемии коронавирусной инфекции, многие страны начали принимать гостей, поэтому количество желающих полететь куда-то отдохнуть заметно выросло. Но, как показывают статистические данные, в 2022 году ежедневно по всему миру задерживалось почти 2 тысячи рейсов.

Об этом пишет Euronews.

Эксперты решили составить рейтинг самых непунктуальных аэропортов и его лидером стали аэропорты Лиссабона и Франкфурта. Лишь 54 процента самолетов вылетели из Лиссабона в назначенное время, а из Франкфурта — 56 процентов. Далее в списке идет аэропорт имени Шарля де Голля (Париж), где 56,8 процента рейсов вылетели вовремя. Чуть лучше показатели у лондонского аэропорта Гатвик — по расписанию там вылетели 57,5 процента рейсов.

А вот самыми пунктуальными оказались аэропорты Осло (Норвегия) и Мадрида (Испания). 81 процент рейсов вылетели в назначенное время из столицы Испании, а из Осло — 77,2 процента.

«Курсор» писал ранее, что проверка Управления по защите прав потребителей показала, что с начала 2022 года количество жалоб на услуги авиакомпаний выросло на 800 процентов по сравнению с 2019 годом, до пандемии коронавирусной инфекции.

Еще мы писали, что, отправляясь в другую страну, не хочется, чтобы что-то омрачало поездку, особенно потеря своих личных вещей в аэропорту. Но такие ситуации случаются. Поэтому нужно знать способы, которые помогут туристам избежать этой проблемы.

Напомним, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки.