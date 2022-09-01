Новые оправдания: путин назвал новую «цель» войны в Украине

После отсутствия значительных успехов на фронте воспаленное сознание агрессора продолжает придумывать цели, которые могли мы оправдать полномасштабное вторжение на украинские земли. На сей раз путин заявил о некоем «антироссийском анклаве» во время встречи со школьниками в российском городе Калининград.
» На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому наши воюющие ребята защищают жителей Донбасса и саму россию», – сказал диктатор.
Отметим, что анклавом называют часть территории государства, которую полностью окружает территория другого государства. Понятие «территория» здесь предполагает сухопутные территории и/или территориальные воды.
В свете этого уточнения становится понятно, что некий антироссийский анклав невозможен в Украине даже в теории, ведь она сразу граничит сразу с 8 государствами. Во время этой же встречи путин поделился своим мнением касаемо того, что такое трудолюбие.
«Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант – заставить себя работать и уметь это делать продуктивно», – заявил он.
Ранее в Генштабе Украины заявили, что Беларусь, вероятно, в рамках учений будет отрабатывать захват части страны.
Кроме этого, на фоне колоссальных потерь армии рф в Украине, появилась информация о том, что россия для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.
Также «Курсор» рассказывал о том, как информационная агрессия, использующаяся россией, угрожает не только Украине, но и всей Европе.
Напоследок упомянем о комментарии главы МАГАТЭ касаемо того, что он увидел на Запорожской АЭС.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!