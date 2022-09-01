Новые оправдания: путин назвал новую «цель» войны в Украине

Президент *россии владимир путин заявил, что в Украине создается антироссийский анклав, угрожающий рф, а потому диктатор хочет его уничтожить.

После отсутствия значительных успехов на фронте воспаленное сознание агрессора продолжает придумывать цели, которые могли мы оправдать полномасштабное вторжение на украинские земли. На сей раз путин заявил о некоем «антироссийском анклаве» во время встречи со школьниками в российском городе Калининград.

» На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому наши воюющие ребята защищают жителей Донбасса и саму россию», – сказал диктатор.



Отметим, что анклавом называют часть территории государства, которую полностью окружает территория другого государства. Понятие «территория» здесь предполагает сухопутные территории и/или территориальные воды.

В свете этого уточнения становится понятно, что некий антироссийский анклав невозможен в Украине даже в теории, ведь она сразу граничит сразу с 8 государствами. Во время этой же встречи путин поделился своим мнением касаемо того, что такое трудолюбие.

«Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант – заставить себя работать и уметь это делать продуктивно», – заявил он.



Ранее в Генштабе Украины заявили, что Беларусь, вероятно, в рамках учений будет отрабатывать захват части страны.

Кроме этого, на фоне колоссальных потерь армии рф в Украине, появилась информация о том, что россия для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

Также «Курсор» рассказывал о том, как информационная агрессия, использующаяся россией, угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Напоследок упомянем о комментарии главы МАГАТЭ касаемо того, что он увидел на Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!