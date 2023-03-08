Названы самые безопасные города для одиноких туристок

В топ-10 самых безопасных городов для путешественниц попали Дубай, Мадрид, Анталия и Краков.

Дубай (ОАЭ) признали самым безопасным городом для женщин, путешествующих в одиночку.

Об этом пишет Express со ссылкой на свежее исследование InsureMyTrip.

По данным издания, индивидуальные путешествия становятся все более популярными, и многие женщины предпочитают путешествовать в одиночку. Авторы исследования описывают Дубай как самое безопасное место для женщин, чтобы ходить по нему ночью.

Рейтинг выглядит так:

1. Дубай, ОАЭ.

2. Мадрид, Испания.

3. Чиангмай, Таиланд.

4. Анталия, Турция.

5. Мюнхен, Германия.

6. Барселона, Испания.

7. Медина, Саудовская Аравия.

8. Прага, Чехия.

9. Краков, Польша.

10. Лиссабон, Португалия.

Ранее туристические эксперты определили самые безопасные страны мира для женщин, путешествующих в одиночку. Возглавили рейтинг Ирландия, Австрия и Норвегия. При этом немецкий Мюнхен признали самым безопасным городом в Европе для одиночных туристов. Также в топ-5 попали Цюрих, Прага, Загреб и Тимишоара.

«Курсор» писал ранее, что представители израильской авиакомпании El Al заявили, что начиная с весны 2023 года запускают из аэропорта «Бен-Гурион» рейсы по новым маршрутам.

Еще мы писали, что Оман открыл воздушное пространство для израильских самолетов. Такой шаг значительно сократит время полета рейсами израильских авиакомпаний в Индию, Китай, Японию и другие страны восточной Азии.

Напомним, что спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запустили самолеты в Турцию. Первые рейсы в Стамбул были выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся Arkia и Sun d’Or.