Авиакомпания El Al открывает несколько новых рейсов: что известно

Представители израильской авиакомпании El Al заявили, что начиная с весны 2023 года запускают из аэропорта «Бен-Гурион» рейсы по новым маршрутам.

В частности авиаперевозчик будет осуществлять прямые полеты в Токио (Япония) и Дублин (Ирландия), а также прямые ежедневные рейсы в Майями и Форт-Лодердейл (оба — штат Флорида, США).

Самолеты Sun D’or, которая является дочерней компанией El Al, будут летать по маршруту Тель-Авив – Стамбул (Турция).

По словам генерального директора авиакомпании Дины Бен-Таль, до начала пандемии коронавируса El Al перевозила до 6 млн пассажиров ежегодно, но в прошлом году этот показатель составил 4,2 млн. Всего авиаперевозчик выполняет 22 процента всех полетов из аэропорта имени «Бен-Гурион».

«Курсор» писал ранее, что во время пандемии коронавирусной инфекции пострадали многие отрасли, но больше всего, сфера авиаперевозок и туризма. Сейчас она начинает восстанавливаться, но пока не вернулась к показателям 2019 года, в частности в Израиле. Гражданам рассказали, с чем связано подорожание авиабилетов и чего ожидать в 2023 году.

Еще мы писали, что Оман откроет воздушное пространство для израильских самолетов. Такой шаг значительно сократит время полета рейсами израильских авиакомпаний в Индию, Китай, Японию и другие страны восточной Азии.

Напомним, что Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa намерен отметить около 34 тысяч летних рейсов, в том числе в Израиль. И число отмененных рейсов может вырасти, поскольку дочерние компании Swiss Air и Eurowings Air также могут отказаться от некоторых полетов.

Читайте также, что спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запустили самолеты в Турцию. Первые рейсы в Стамбул были выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся Arkia и Sun d’Or.