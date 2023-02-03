Названы самые инстаграмные города мира в 2023 году

Туристическая компания Big 7 Travel представила обновленный рейтинг ТОП-50 самых инстаграмных городов текущего года, то есть мест, которые чаще всего упоминались в популярной социальной сети.

Об этом пишет Bigseventravel.

На первом месте оказался город Милан (Италия), его в Instagram упомянули более 22 миллиона раз, а в TikTok – 97 миллиардов раз. Милан является столицей моды и местом, куда стремятся попасть любители социальных сетей и путешественники со всего мира. В городе есть множество интересных достопримечательностей, модные районы и различные зоны, где можно отдохнуть и весело провести время, а также сделать красочные фотографии.

На втором месте оказался Лондон (Англия), за ним идет Париж (Франция), далее — Стамбул (Турция) и пятерку замыкает Нью-Йорк (США). На шестом месте расположился Непал, далее Чикаго (США), Бали (Индонезия), Шри-Ланка и ТОП-10 закрывает Сидней (Австралия).

«Курсор» писал ранее, что популярный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com составил рейтинг самых гостеприимных городов мира, которые стоит посетить в 2023 году.

Еще мы писали, что по версии Traveler Review Awards 2023, проведенной сайтом Booking, город Акко был признан самым гостеприимным в Израиле. На пару лет он терял это звание, но благодаря усилиям, снова оказался в лидерах.

Напомним, есть множество популярных городов, которые мечтают посетить туристы со всего мира. Но вот нередко их сильно перехваливают, поэтому многие путешественники, тратя свои средства и время, оказываются в итоге разочарованными.