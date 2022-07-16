Названы аэропорты мира, из которых самолеты чаще всего вылетают с опозданием

В аэропорту Бен-Гурион сейчас тяжелая ситуация, так как он не справляется с нагрузкой и наплывом туристов. Однако такое положение вещей сейчас во всем мире. Израильские журналисты решили это доказать.

Во многих аэропортах мира сейчас наблюдается тяжелая ситуация, поскольку большое количество туристов ринулось в другие страны после ослабления или отмены карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако есть аэропорты, в которых ситуация хуже всего.

Издание TheMarker составило список из 10 европейских аэропортов, в которых туристы чаще всего засоряют надолго из-за опоздания рейсов. Список основан на последних данных туристического агентства Hopper.

Аэропорт Брюссель Завентем (BRU), в Бельгии. Там вылетают с задержкой 72 процента авиарейсов, а 2,5 процента отменяются. Аэропорт Франкфурт (FRA) в Германии. В этом аэ ропорту 68 процентов рейсов опаздывают, а 7,8 вовсе отменяются Аэропорт Эйндховен (EIN) в Нидерландах. Там 67 процентов рейсов проходят с опозданием, 1,8 процента рейсов отменяются. Аэропорт Лондон Лутон (LTN), Великобритания. Там 66 процентов рейсов происходят с задержкой, а 2,7 процента отменяются. Аэропорт Будапешт, Ференц Лист (BUD) в Венгрии. В этом аэропорту 65 процентов рейсов с задержкой, 2,1 процента отменяются. Аэропорт Лиссабон (LIS), Португалия – 65 процентов с задержкой, 4,8 – отмена. Аэропорт Париж Шарль де Голль (CDG), Франция – 62 процента задержек, 3,1 процента отмены Аэропорт Амстердам Схипхол (AMS), Нидерланды – 61 процент задержек, 5,2 процента отмен. Аэропорт Ницца Лазурный Берег (NCE), Франция – 60 процентов задержек, 3,4 процента отмен. Аэропорт Лондон Гатвик (LGW), Великобритания – 59 процента задержек, 1,4 процента отмен. Если уж говорить о Лондоне, то есть еще Хитроу, там 51 процент задержек, и 15 место.

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