Исключите это из рациона: Пентагон предостерег американских солдат

Министерство обороны США предостерегает своих военнослужащих от употребления семян мака, поскольку они могут разрушить их карьеру, сообщает The Washington Post.

Новостное агентство также сообщило, что Гилберт Р. Сиснерос-младший, заместитель министра обороны по кадрам и готовности, официально предупредил солдат армии США, что употребление семян мака может привести к провалу теста на наркотики.

«Опасения, связанные с семенами мака и тестированием на наркотики, не новы, — написал Сиснерос, отметив, что морфин и кодеин могут присутствовать в собранных семенах. — Последние данные свидетельствуют о том, что некоторые сорта семян мака могут иметь более высокое загрязнение кодеином, чем сообщалось ранее. Потребление продуктов из семян мака может привести к положительному результату анализа мочи на кодеин и подорвать способность Департамента выявлять незаконное употребление наркотиков».

«Настоящим военным ведомствам поручено уведомить военнослужащих о том, чтобы они воздерживались от употребления в пищу всех семян мака», — добавил он.

Семена мака обычно содержатся в рогаликах, кексах, булочках и другой выпечке, и, согласно этому приказу, солдаты США должны соблюдать осторожность при употреблении этих продуктов.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Analytical Toxicology, употребление в пищу продуктов, содержащих семена мака, может привести к положительным результатам теста на наркотики в моче и может создать проблемы при различении потребления семян мака от приема опиатов.

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