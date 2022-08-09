Не только Bayraktar TB2: украинцы впервые показали, как используют современные боевые модули от Aselsan

Вооруженные силы Украины используют боевые модули от турецкой компании Aselsan.

Свидетельством этого является видео с украинской МТ-ЛБ, на которой размещен боевой модуль, достаточно сильно напоминающий SARP NSV DUAL, или SARP Dual, которые оснащены 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами.

Главная особенность этих модулей в малом весе до 400 кг, что позволяет их устанавливать на легкую бронетехнику. В то же время сам оператор находится внутри боевой машины и имеет исключительно качественный набор средств наблюдения и прицеливания.

Дистанционно управляемый боевой модуль SERDAR, разработанный компанией ASELSAN, был замечен на украинском БТР МТ-ЛБ.

SERDAR несет до 4 готовых к стрельбе противотанковых ракет (SKIF, KORNET и др.), а также пулемёты 7,62 мм (ПКМ) и 12,7 мм (НСВ). pic.twitter.com/259Koabh28 — suleyman65 (@Rauf1615) August 8, 2022

SERDAR, Turkey-#Ukraine joint anti-tank missile launch system have been spotted in use by Ukrainian army. Turkish company #ASELSAN & Ukrainian Ukroboronprom enterprises, Luch Design Bureau & Spets Techno Export joint development product pic.twitter.com/jUfvN3UVsS — Soru'Yorum (@_Soru_Yorum_) August 8, 2022

«Курсор» писал ранее, что полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло серьезный экономический ущерб практически всем странам Европы. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения.

Еще мы писали, что россия пытается втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас вСМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне