Не только беспилотники: что еще поставит в россию Иран

Иран и россия* подписали новое соглашение о расширении сотрудничества в авиационной сфере.

Так, Иран начнет поставлять в россию детали и оборудование для самолетов и обслуживать российские самолеты.

Соглашение также включает обязательство увеличить количество рейсов между двумя странами до 35 в неделю.

Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Мир-Акбар Разави сообщил во вторник о подписании Меморандума о взаимопонимании между Тегераном и москвой после встречи главы Организации гражданской авиации Ирана Мохаммада Мохаммади-Бахша с заместителем министра транспорта россии, чье имя он не упомянул.

Он добавил, что авиакомпаниям двух стран теперь разрешено выполнять неограниченное количество грузовых рейсов без каких-либо ограничений по пропускной способности в рамках вышеуказанного соглашения.

По словам чиновника, две страны подпишут еще одно соглашение об оказании логистических услуг, включая техническое обслуживание и поддержку российских самолетов, а также об экспорте в россию деталей и оборудования, произведенных в Иране.

Напомним, что иранские беспилотники, которые, возможно, уже получила россия, были созданы на основе израильской и американских разработок.

Крое того, экс-начальник разведки ЦАХАЛа заявил, что возникла контругроза Израилю со стороны Ирана. Экс-начальник разведки ЦАХАЛа Тамир Хейман заявил, что Иран хочет, чтобы Израиль чувствовал угрозу.