Не только Венгрия: еще одна страна-член НАТО выступила против поставки оружия Украине

«Я против отправки туда смертоносного оружия», — сказал глава государства.

Вчера вечером президент Хорватии, страны-члена НАТО, раскритиковал западные страны за поставку Украине тяжелых танков и другого оружия в ходе ее кампании против вторжения российских войск, заявив, что эти поставки оружия только продлят войну.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Зоран Миланович сказал репортерам в хорватской столице, что «безумно» полагать, что рф* может быть побеждена в войне с применением обычных вооружений.

«Я против отправки туда смертоносного оружия, — сказал Миланович. — Это продлевает войну».

«Какова цель? Распад россии, смена власти? Поговаривают и о том, чтобы разорвать россию на части. Это безумие», — добавил он.

Миланович открыто выступал против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках помощи ЕС стране, находящейся в бою.

Вчера он сказал, что верит, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Полуостров Черного моря был аннексирован россией в 2014 году, что не получило широкого признания на международном уровне.

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Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.