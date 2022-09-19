Негуманно и отвратительно: в ОБСЕ призывают освободить членов миссии, «осужденных» боевиками

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили «приговор» членам миссии Максиму Петрову и Дмитрию Шабанову, который вынесли боевики Луганской области.

Деятели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывают *рф к немедленному освобождению задержанных.

«Наши коллеги остаются сотрудниками ОБСЕ и выполняли официальные обязанности по мандату всех 57 государств-участников. Я призываю к их немедленному и безусловному освобождению, вместе с другим нашим коллегой, который также задержан», – заявил Збигнев Рау.

Он добавил, что уже более 5 месяцев в неизвестных условиях безосновательно удерживают членом миссии, что министр иностранных дел Польши считает негуманным и отвратительным политическим театром. Также в ОБСЕ утверждают, что тесно контактируют с заинтересованными сторонами, в том числе с другими международными организациями, чтобы освободить задержанных сотрудников.

Ранее мы рассказывали, что Украина обвинила россию в «ядерном терроризме» из-за того, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Южно-Украинской АЭС. Вследствие этого было повреждено промышленное оборудование.

«Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», – рассказали в Энергоатоме.

Все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме. Вследствие обстрела персонал станции не пострадал. Помимо упоминания о ядерном терроризме рф, в Энергоатоме утверждают, что российская агрессия угрожает всему миру, а потому следует остановить оккупантов для недопущения новой катастрофы.

Также «Курсор» сообщал о прогнозе посла США касаемо того, закончится ли война в Украине в 2023 году.

Помимо этого, Боррель назвал условия, при которых Украина может заключить мир с рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!