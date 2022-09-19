Посол США спрогнозировала, закончится ли война в Украине в 2023 году

Бриджит Бринк подчеркнула, что США будут и дальше поддерживать Украину в войне, чтобы помочь ей построить сильную самодостаточную армию.

Украина продолжает получать военную помощь от Соединенных Штатов Америки, и представители государства отмечают, что готовы оказывать ВСУ поддержку длительное время.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает издание «Европейская правда».

По ее словам, война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, не завершится быстро. Но при этом, США будут и дальше оказывать Украине поддержку, если военный конфликт не удастся закончить в следующем году.

Бриджит Бринк отметила, что США с начала полномасштабного вторжения рф демонстрируют свою поддержку и будут это продолжать делать, чтобы помощь Украине сформировать сильную армию, которая сможет защитить себя после того, как конфликт завершится.

«Курсор» писал ранее, что в сети были обнародованы факты массовых зверств россиян в Изюме, на что отреагировали в США. Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал важное заявление на этот счет.

Еще мы писали, что США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, в Белом доме объяснили, почему США не будут признавать россию страной-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!