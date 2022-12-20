«Немедленно прекратите»: в ЕС выступили с экстренным обращением к Ирану

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во вторник осудил поддержку Ираном россии в ее войне в Украине.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Тегеран немедленно прекратить военную поддержку россии* во время экстренной встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом во вторник.

Боррель осудил поддержку Ираном россии в ее войне в Украине и продолжающиеся репрессии против оппозиции в стране, но заявил, что ЕС продолжит работать с Ираном над восстановлением иранской ядерной сделки 2015 года.

«Подчеркнул необходимость немедленно прекратить военную поддержку россии и внутренние репрессии в Иране. Договорились, что мы должны поддерживать открытое общение и восстановить СВПД на основе переговоров в Вене», — написал он о встрече.

Напомним, что после заявлений Великобритании о том, что москва надеется приобрести у Ирана «сотни баллистических ракет» в обмен на получение Тегераном «беспрецедентного уровня военной и технической поддержки», ЕС ранее предупредил, что любое дальнейшее сотрудничество с россией в отношении доставки ракет малой дальности баллистических ракет в москву может привести к значительной эскалации.

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