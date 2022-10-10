Немецкого чиновника подозревают в связях с россией – подробности

Главу федерального агентства по кибербезопасности ФРГ Арне Шенбома уволят из-за подозрений в связях с рф.

Главу федерального агентства по кибербезопасности ФРГ Арне Шенбома будет уволен МВД Германии из-за подозрений в связях с рф.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в состав организации, куда входил чиновник, входила компания, которую основал бывший сотрудник КГБ. Возможно, Шенбом займёт другую должность.

Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) отвечает за безопасность компьютерных сетей и коммуникаций для правительства Германии. Там проверяют приложения, защищают инфраструктуру, интернет-безопасность, осуществляют шифрование и сертифицируют продукцию.

Недавно оказалось, что глава BSI Арне Шенбом был сотрудником технологической группы по названию Совет кибербезопасности Германии, которая подозревается в связях с *рф.

В Совет входит Protelion, ранее называвшаяся «Инфотекс» (Infotecs GmbH). Члены группы Policy Network Analytics узнали, что «ИнфоТеКС – дочернее предприятие российской компании O.A.O. «ИнфоТеКС». Есть информация, что ею руководител экс-сотрудник КГБ.

В МВД заявили, что «серьезно относятся к сообщениям и проводят их всестороннее расследование». Выступление Шенбома, которое должно было состояться в четверг, отменили. Сам руководитель заявил, что эти обвинения – «абсурд».

По информации журналистов, правительство Германии надеются назначить Шенбома на новую должность, чтобы не увольнять его совсем. Причина этого – закон о госслужбе, который ограничивает возможности для увольнения государственных служащих.

Ранее МВД обращалось к Шенбому касаемо того, чтобы тот как можно меньше участвовал в функционировании Совета. Однако, глава BSI был замечен на одном из мероприятий группы.

Как сообщал Курсор, глава комитета по иностранным делам Бундестага и эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот утверждает, что в тесном сотрудничестве с ЕС и НАТО Германия способна передать танки Украине.

Также Курсор писал о том, что в Германии дали оценку ядерным угрозам путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!