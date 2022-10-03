В Германии дали оценку ядерным угрозам путина

«Мы очень серьезно относимся к его словам — другое было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны владимир путин неоднократно показывал, что не гнушается самыми страшными военными преступлениями», — заявила Бербок.

По ее словам, российская армия не останавливалась перед ударами по детям и больницам, поэтому Германия не должна подвергаться шантажу путина, поскольку он может это воспринять как приглашение к дальнейшей эскалации.

Как сказала Бербок, имперская мания путина не ограничивается Украиной, и именно поэтому Германия продолжит оказывать поддержку Киеву.

«Если россии сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности», — добавила министр.

Как сообщал Курсор, глава чечни рамзан кадыров раскритиковал москву и предложил использовать ядерное оружие малой мощности в Украине после потерь россии на поле боя.

По его словам, он не знает, что докладывает минобороны рф верховному главнокомандующему, но по его личному мнению, «надо принимать более кардинальные меры».

«Вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», — констатировал Кадыров.

Ранее «Курсор» сообщал данные британской разведки о том, что у российских захватчиков наблюдается проблемы с боеприпасами. Особенно у рашистов зафиксирован дефицит высокоточных ракет большой дальности, поэтому они используют ЗРК С-300.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!