Китай потребовал от США отменить продажу оружия Тайваню

Китайское правительство потребовало от США выйти из недавней сделки по продаже оружия Тайваню на сумму 108 миллионов долларов.
Китай выступает против любой продажи оружия и хочет, чтобы США и Тайвань разорвали все военные связи, сказал полковник Танг Кефей, представитель министерства обороны Китая.
«Китайская сторона требует, чтобы американская сторона немедленно отменила вышеупомянутый план продажи оружия Тайваню, прекратила все продажи оружия и разорвала военные связи между США и Тайванем», — сказал он.
Ранее Курсор сообщал, что США привержены тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. По крайней мере, об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, выступая на саммите с шестью странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Ираком в Джидде в ходе своей исторической поездки по Ближнему Востоку.
Ранее редакция нашего портала писала, что в россии предлагают объявить Байдена в международный розыск.