Невропатологи нашли связь между COVID и быстрым старением мозга

Тяжелый Covid-19 имеет много побочных эффектов, и теперь новое исследование показало, что он может ускорить старение вашего мозга.

В последние несколько месяцев мы могли перестать носить маски или перестать зависеть от дезинфицирующих средств, но исследователи продолжают тратить много времени, чтобы узнать больше о Covid-19 и его побочных эффектах. Теперь новое исследование показало, что тяжелый Covid может привести к более быстрому старению вашего мозга.

Анализ десятков посмертных образцов мозга показал, что тяжелое течение Covid связано с изменениями в головном мозге, подобными тем, которые наблюдаются в пожилом возрасте.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, объединяет множество публикаций, описывающих влияние Covid-19 на мозг.

Невропатолог Марианна Бугиани из Медицинского центра Амстердамского университета заявила, что это вызывает множество вопросов, которые важны не только для понимания болезни, но и для «подготовки общества к возможным последствиям пандемии». Бугиани считает, что эти последствия могут быть «неясными в течение многих лет».

Работа над исследованием была начата Марией Маврикаки, ​​нейробиологом из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в Бостоне, штат Массачусетс, около двух лет назад. Она изучала снижение когнитивных функций после Covid-19.

Она и ее команда обнаружили, что гены, связанные со стрессом и воспалением, были более активны в мозге людей, перенесших тяжелую форму Covid-19, чем в мозге людей, которые не были инфицированы.

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