Специалисты назвали три продукта, которые ошибочно считают полезными

Поклонники правильного питания должны следить, чтобы в и рационе было как можно меньше таких продуктов и блюд из них.

Диетологи предупредили о продуктах, которые ошибочно считают полезными. Под влиянием телевизионной рекламы многие люди специально вводят их в рацион, чтобы получить дополнительные витамины и микроэлементы. Но эксперты говорят, что лучше обходится без них, ведь их польза надумана.

Об этом пишет ukrhealth.

Фруктовые соки у многих ассоциируются с витаминами и здоровым образом жизни. В натуральных соках немало витаминов и фруктозы, но почти нет клетчатки. При попадании в организм фруктоза быстро усваивается, что приводит к появлению тревожащего постоянно голода. Это прямой путь к перееданию. А в магазинных пакетированных соках огромное количество сахара.

Подсолнечное масло принято считать здоровой альтернативой животным жирам. Но это не совсем так. Этот продукт содержит жирные кислоты омега-6, это так называемая линолевая кислота. Ее чрезмерное употребление приводит к хроническим воспалениям и может стать причиной многих заболеваний. Этот эффект возрастает при многократном нагреве, ведь тогда выделяется больше альдегидов.

Хлопья принято считать здоровым полноценным завтраком. Но это просто происки рекламы, в чем можно убедиться прочитав состав — мука, сахар, масла и различные пищевые добавки. Высокое содержание сахара в кукурузной муке, которое еще и имеет высокий гликемический индекс, провоцирующий быстрое чувство голода. Кроме того, такой продукт очень быстро может привести вас к лишнему весу при регулярном употреблении. Потому каши на завтрак лучше варить самостоятельно из цельного зерна.

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