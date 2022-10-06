Норвегия ограничила доступ рыболовецких судов из рф в свои порты

Отныне суда из россии смогут пользоваться только тремя портами. На входе их будут проверять работники таможенной службы, с которой также будет тесно сотрудничать полиция.

Правительство Норвегии в среду объявило, что ограничит право российских рыболовецких судов пользоваться норвежской портовой инфраструктурой.

Отныне им разрешено заходить только в три порта, и все они будут подлежать проверке, говорится в заявлении норвежского правительства

Отмечается, что рыболовецкие суда из россии* смогут пользоваться только портами Тромсе, Киркенеса и Батсфьорда. На входе их будут проверять работники таможенной службы, с ней также будет тесно сотрудничать полиция.

«Мы пристально следили за деятельностью россии в норвежских водах и портах, чтобы Норвегия не стала транзитной страной для незаконного ввоза товаров в россию. Теперь мы имеем информацию, которая свидетельствует о необходимости усилить контроль за российскими рыболовецкими судами», — отметили в министерстве иностранных дел Норвегии.

Как сообщал Курсор, в конце сентября правительство Норвегии заявило, что вооруженные силы страны, расположенные в районе Сер-Варангер следят за границей. Также на границе между странами будет патрулировать полицейский вертолет с датчиками для выявления потенциальных незаконных пересечений. Речь идет о 198 км границы.