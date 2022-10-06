Норвегия ограничила доступ рыболовецких судов из рф в свои порты

Правительство Норвегии в среду объявило, что ограничит право российских рыболовецких судов пользоваться норвежской портовой инфраструктурой.
Отныне им разрешено заходить только в три порта, и все они будут подлежать проверке, говорится в заявлении норвежского правительства
Отмечается, что рыболовецкие суда из россии* смогут пользоваться только портами Тромсе, Киркенеса и Батсфьорда. На входе их будут проверять работники таможенной службы, с ней также будет тесно сотрудничать полиция.
«Мы пристально следили за деятельностью россии в норвежских водах и портах, чтобы Норвегия не стала транзитной страной для незаконного ввоза товаров в россию. Теперь мы имеем информацию, которая свидетельствует о необходимости усилить контроль за российскими рыболовецкими судами», — отметили в министерстве иностранных дел Норвегии.
Как сообщал Курсор, в конце сентября правительство Норвегии заявило, что вооруженные силы страны, расположенные в районе Сер-Варангер следят за границей. Также на границе между странами будет патрулировать полицейский вертолет с датчиками для выявления потенциальных незаконных пересечений. Речь идет о 198 км границы.
Также Норвегия готова, как и Финляндия, запретить въезд в страну владельцам российских туристических виз.
«Мы быстро закроем границу, если это станет необходимым, и изменения могут быть внесены в короткий срок. Мало людей прибыло в Норвегию по сравнению с Финляндией, и здесь ситуация другая», — сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.
Она добавила, что правительство ведет тесные переговоры с полицией и таможней Норвегии по ситуации на границе.
27 сентября в Финляндии сообщили, что пограничная служба рассматривает возможность строительства забора части на границе с рф.
Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!