Новая трагедия в Сеуле: поезд сошел с рельсов

В результате катастрофы пострадали как минимум 30 человек. На момент инцидента в вагонах находилось 275 пассажиров.

В столице Южной Кореи Сеуле с рельсов сошел поезд. В результате инцидента пострадало 30 человек.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Так, по данным Корейской железнодорожной корпорации, поезд сошел с рельсов в 20:55 в центре Сеула, на момент инцидента в вагонах находилось 275 пассажиров.

В результате схода с рельсов пострадали около 30 пассажиров.

Как сообщал Курсор, 30 октября в результате столпотворения на узкой улице во время празднования Хэллоуина в Сеуле возникла давка. 355 человек считаются пропавшими без вести.

Трагедия стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 года, когда затонул паром «Севоль». Сейчас в стране объявлен недельный траур.

Подавляющее большинство жертв трагедии, по данным спасателей, – молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. Российское посольство в Южной Корее сообщило о гибели трех россиянок.

Трагедия случилась в районе Итхэвон, известном как один из главных центров ночной жизни в столице. На первое с начала пандемии празднование Хэллоуина без санитарных ограничений здесь, по данным полиции, собрались около 100 тысяч человек.

Давка произошла в относительно узком переулке. По словам очевидцев, толпа устремилась к бару, где, по слухам, заметили популярного певца.

«Перед происшествием было так много людей. Я тоже попал в толпу и поначалу не мог выбраться. Я чувствовал, что трагедия неизбежна», – рассказал один из тех, кто пережил давку.

Также Курсор писал о том, что в Швейцарии вышел на маршрут самый длинный в мире пассажирский поезд.