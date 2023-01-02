Новое правительство Нетаниягу может потерять поддержку консерваторов США — СМИ

Эксперты говорят, что у статьи Wall Street Journal была четкая цель: подавить опасения американских консерваторов, которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу долгое время культивировал в качестве союзников и которых могут смутить его новые партнеры-экстремисты в управлении Израилем. Об этом сообщает INN.

В число этих партнеров входит Смотрич, который в четверг был приведен к присяге в качестве министра финансов в новом правительстве Нетаниягу. В их число также входит Итамар Бен-Гвир, который будет курировать израильскую полицию.

Присутствие Смотрича, Бен-Гвира и их партий в правящей коалиции Нетаниягу встревожило американских левых, в том числе некоторых в администрации президента США Джо Байдена. Но инсайдеры говорят, что консерваторы тоже напуганы.

«Консервативные правые были с [Нетаниягу], и теперь он, кажется, едет верхом на тигре радикально правых. И я думаю, что это должно оттолкнуть тех самых людей, которые рассчитывали на то, что он не будет рисковать и сосредоточится на экономике», — сказал Дэвид Маковский, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, который только что вернулся из поездки по Израилю, где он встретился с старших должностных лиц как уходящего, так и нового правительств.

В своей статье, опубликованной за два дня до приведения к присяге нового израильского правительства, Смотрич попытался убедить американцев в том, что новое правительство не является рассадником ультранационалистического и религиозного экстремизма, каким его изображает американская пресса.

«СМИ США очерняют меня и традиционалистский блок, к которому я принадлежу, после нашего успеха на ноябрьских выборах в Израиле. Они говорят, что я правый экстремист и что наш блок откроет «галахическое государство», в котором правит еврейский закон. На самом деле мы стремимся укрепить свободы каждого гражданина и демократические институты страны, приблизив Израиль к либеральной американской модели», — написал он.

Статья противоречит заявленным целям коалиционных соглашений. В то время как Смотрич говорит, что не будет никаких юридических изменений в отношении спорных территорий в Иудее и Самарии, соглашения включают обязательство применить суверенитет Израиля над частями Иудеи и Самарии в неустановленное время и легализовать аванпосты, которые в настоящее время не признаются в соответствии с израильским законодательством. Он говорит, что изменения в религиозной практике не будут связаны с принуждением, но соглашение позволяет предприятиям отказываться от обслуживания «из-за религиозных убеждений», что, как ожидал член его партии, может распространяться на отказ от обслуживания ЛГБТ.

Отношения Нетаниягу с американскими левыми уже натянуты, и вместо этого он культивирует базу среди правых благодаря тесным связям с Республиканской партией и среди евангелистов, что стало возможным отчасти потому, что он долгое время поддерживал ценности, которыми дорожат традиционные консерваторы, включая свободный рынок. и единая твердая позиция Запада против экстремизма и терроризма.

Но его союз со Смотричем и другими, которых считают теократическими экстремистами, может оказаться слишком далеко даже для консервативных друзей Нетаниягу, которые отстаивают демократические ценности за границей.

По словам инсайдеров, непосредственным предикатом для этой статьи, вероятно, стала редакционная статья New York Times от 17 декабря, в которой новое правительство названо «значительной угрозой будущему Израиля» из-за позиции, которую заняли Смотрич и другие партнеры, в том числе аннексия частей Иудеи и Самарии, судебная реформа и внесение поправок в Закон о возвращении, которые сделают неприемлемыми огромные куски еврейства диаспоры.

Нетаниягу неоднократно пытался создать впечатление, что он будет держать своих партнеров по коалиции на коротком поводке. Нетаниягу хочет, чтобы его партнеры по коалиции приняли закон, который фактически положит конец судебному процессу над ним за уголовное мошенничество, и поэтому они оказывают на него беспрецедентное влияние. Кроме того, он в прошлом сталкивался с сильнейшим давлением со стороны ультраортодоксальных партий, которые поддаются уговорам, финансируя свой обедневший сектор. Это не относится к его новым идеологически мотивированным партнерам.

Ранее Курсор писал, что Байден высказался о новом правительстве Израиля. Американский лидер вспомнил о многолетней дружбе с Нетаниягу.

Несколько ранее посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства. По его словам, отношения между Иерусалимом и Вашингтоном будут и впредь поддерживаться и укрепляться.

Курсор сообщал о том, как израильская пресса восприняла правительство Нетаниягу. После победы на выборах 1 ноября и после нескольких недель переговоров с ультраортодоксальными и ультраправыми партиями Нетаниягу в четверг, 29 декабря, был приведен к присяге в качестве премьер-министра, возглавив самое правое правительство в истории Израиля.