Новые правила въезда в ЕС — озвучена важная информация

Новые правила въезда в ЕС снова отложили. Согласно нововведению, нам нужно будет заплатить еще несколько десятков шекелей и пройти специальную проц...

Хотя Соединенные Штаты объявили на прошлой неделе, что они предоставят безвизовый режим израильтянам, желающим въехать в США, европейцы же анонсировали новые правила для въезда в ЕС, сообщив, что в течение 2024 года нам придется дополнительно платить за въезд в европейскую страну, где обязателен ETIAS. Получить платное разрешение необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с ЕС.

Теперь, как пишет Israel Hayom, выдача визы (ETIAS) будет отложена еще на год с возможностью дальнейших отсрочек. Это значит, что, по всей вероятности, начало необходимости в этой визе будет перенесено на 2025 год, а возможно, и дальше.

Несмотря на то, что виза будет дешевой и быстрой, без предварительной записи и без слишком сложной бюрократии, это все равно дополнительная процедура, которая будет стоить нам несколько десятков шекелей и заставит нас выполнить еще одну задачу перед поездкой в ​​Европу.

Эта виза в Европу должна была вступить в силу еще во время эпидемии коронавируса, но вызванные тогда задержки из-за технических проблем продолжаются и сегодня, и европейцы, которым трудно с ними справиться, вынуждены снова отложить нововведение.

Курсор писал, что налоги для туристов повысились еще в одной излюбленной израильтянами стране Европы.

Напомним, что мы давали новую информацию относительно прекращения безвиза между Израилем и Украиной. Украинский посол подробно разъяснил ситуацию по этому вопросу.