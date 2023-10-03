В столице Италии повысили налоги для туристов. Рим считается одним из самых популярных городов мира среди путешественников.

В Риме, одном из самых популярных туристических городов мира, решили повысить налоги для туристов.

Как пишет Israel Hayom, начиная с позавчерашнего дня, все, кто останавливается в различных отелях по всему городу, должны будут платить дополнительную плату за проживание.

Согласно новой таблице цен, в 2-звездочных отелях будут брать налог в размере 5 евро за ночь на человека, в 3-звездочном отеле — до 6 евро за ночь на человека, в 4-звездночных отеле цена увеличивается до 7,5 евро за ночь на человека, в 5-звездочных отелях - до 10 евро больше за ночь на человека.

Таким образом, паре, которая приедет в Рим на пять ночей и поселится в пятизвездочном отеле, придется дополнительно заплатить около 100 евро. Оплата взимается с детей в возрасте 12 лет и старше.

Важно подчеркнуть, что это не новые налоги, так как они и ранее взимались с туристов, которые ночуют в отелях, однако суть новости состоит в том, что со вчерашнего дня налоги подскочили на десятки процентов. В некоторых ситуациях они даже вдвое превышали предыдущий показатель.

Налоги будут взиматься за срок до 10 ночей, и на это уже жалуются многие туристы, прибывшие в Рим в последние дни. Ожидается, что в следующем году муниципалитет Рима получит около 180 миллионов евро за счет подорожавших туристических налогов.

Нофер Каши Мораско, попечитель итальянского дома гостеприимства и кошерной кухни, заявил: «Помимо роста цен на коммунальные услуги, в Риме наблюдается рост цен во всех сферах: проживание, услуги, питание. Этот рост приводит к тому, что город активизируется и меняет свой характер как туристического направления. Если год назад Рим был дешевым местом для многих израильтян, то сегодня он отходит от этого имиджа. Благодаря новому указу цены на туристические сборы для наших гостей выросли на 70 процентов, что, по общему мнению, является значительной разницей в кармане. Мы начали общаться с будущими гостями и объяснять им, что это увеличение не находится под нашим контролем».

Курсор писал, что туристы потеряли огромную сумму денег из-за простой ошибки.