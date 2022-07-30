В сети появилось видео обстрела Тайваня, Китай назвал его «учебным»

Ракетный обстрел китайскими властями назван учебным, однако на фоне предыдущих угроз расценен американскими и тайваньскими властями как угрожающий.

Военные силы Китая из приграничной провинции Фуцзянь запустили ракетный обстрел по территории Тайваня.

На видео, опубликованном в сети, пролетело множество ракет, выпущенных со стороны Китая в ночное небо в сторону Тайваня.

Обстрел проводился подразделениями Народно-освободительной армии Китая.

Ранее сообщалось об обнаруженной переброске РСЗВ PHL-16 в китайскую провинцию, что в 180 км от Тайваня.

После этих действий со стороны Китая, ВМС США выдвинули ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган», а тайваньские истребители поднялись в небо для встречи американского самолета.

«Курсор» писал, что боевые истребители Тайваня подняты в небо: попытка предотвратить угрозу самолету с Нэнси Пелоси.

Наш сайт информировал, что борт с Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в США. Напомним, что вчера китайские СМИ предложили армии Китая сбить самолет спикера палаты представителей США, если она отправится на Тайвань.

Также сообщалось, что Китай передал угрозы США: поездка Нэнси Пелоси на Тайвань под вопросом. МИД Китая вновь передал ультиматум американским властям, угрожая принять решительные меры против визита Нэнси Пелоси.

Мы также писали, почему Китай пригрозил США из-за Пелоси: это подорвет суверенитет.