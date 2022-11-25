Новый вирус кивира обнаружен у летучих мышей в двух странах Африки

Новый вирус, названный вирусом Кивира, был обнаружен у нескольких свободнохвостых летучих мышей в странах Восточной и Центральной Африки, таких как Танзания и Демократическая Республика Конго. Хотя пока нет никаких доказательств какой-либо серьезной угрозы для людей, исследователи призвали к дальнейшим исследованиям среди летучих мышей в регионе, чтобы лучше понять биологию и распространение этого и подобных вирусов в Африке.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Viruses.

Вирус кивира — это тип хантавируса, семейства вирусов, обычно обнаруживаемого у грызунов и передающегося человеку через аэрозолизацию инфицированной мочи, фекалий и слюны. Насколько серьезно заболевание, когда оно попадает внутрь человека-хозяина, во многом зависит от того, какой это тип хантавируса. Вирус Sin Nombre, например, представляет собой хантавирус, распространяемый оленьими мышами в США, смертность от которого составляет более 1/3. С другой стороны, есть вирус Puumala, распространенный в Европе хантавирус, вызываемый рыжими полевками: хотя он может вызывать геморрагическую лихорадку и серьезные проблемы с почками, фактическая смертность от него составляет менее одного случая на 200.

Это поднимает вопрос о том, насколько нам следует беспокоиться о вирусе Кивира — и в этом отношении у ученых есть как хорошие, так и плохие новости. Проблема в том, что ученые просто не знают, насколько опасен вирус Кивира для человека. Однако причина этого пробела в знаниях может быть обнадеживающей: до сих пор не было никаких доказательств того, что переносимые летучими мышами хантавирусы могут даже заражать людей.

На самом деле, не так уж и много доказательств того, что хантавирусы представляют проблему для летучих мышей.

Количество маленьких летучих мышей, переносчиков вируса Кивира, составило всего шесть из 334 летучих мышей из Танзании и всего одна из 49 летучих мышей из ДРК. Это характерно для почти всех переносимых летучими мышами хантавирусов на континенте: они обычно обнаруживаются у нескольких особей, а не у целых популяций животных.

Тем не менее, авторы отмечают, что «хантавирусная инфекция часто проявляется как лихорадочное заболевание с неспецифическими симптомами […] и может быть легко пропущена». Другими словами, хантавирусы (и, в частности, вирус Кивира) вполне могут уже заражать людей, но вызывают такие общие симптомы, которых еще никто не замечал.

Ранее Курсор писал, что израильские ученые выяснили интересный факт о летучих мышах и COVID-19. Вопреки мнению, сложившемуся во время пандемии COVID-19, новое исследование TAU не обнаружило четких доказательств того, что COVID-19 передавался от черных/коричневых летающих млекопитающих.

Курсор сообщал, что ученые провели самый необычный эксперимент с крысами. В рамках эксперимента ученые играли на фортепиано часть песни Happy Birthday для сорока крыс по десять минут каждый день в течение трех недель.

Напомним, что ученые выяснили удивительный факт о летучих мышах. Исследование, проведенное учеными Смитсоновского института тропических исследований, показало, что летучие мыши обладают впечатляющей долговременной памятью.