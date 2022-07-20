Ученые выяснили удивительный факт о летучих мышах

Летучие мыши обладают способностью учиться и сохранять информацию, которая имеет решающее значение для их образа жизни, обнаружили исследователи из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) в Панаме.

Исследование, опубликованное в научном журнале Current Biology, стремилось проверить, могут ли летучие мыши, поедающие лягушек, запоминать звук спустя годы после того, как их этому научили.

Исследовательская группа под руководством биолога Мэй Диксон обучила 49 диких летучих мышей реагировать на звуковые фрагменты, воспроизводимые через динамики, поверх которых были помещены награды, чтобы стимулировать летучих мышей продолжать реагировать на рингтоны.

Команда STRI обнаружила, что летучие мыши довольно быстро научились подлетать к динамику, когда слышат рингтоны, при этом не реагируя на другие звуки, за которые из не вознаграждали закусками.

Восемь обученных летучих мышей, которых чипировали и выпустили обратно в дикую природу, через год-четыре снова поймали с целью проверить, могут ли они вспомнить связь, которую они установили между мелодией звонка и едой.

Эксперимент прошел успешно, так как летучие мыши распознали два звука, на которые они были обучены реагировать: пинг входящего SMS и звуковой сигнал отпираемой машины. Исследование показало, что 17 необученных летучих мышей, которые также были включены в эксперимент, казались заинтересованными в звуке, но не летели на него.

Согласно STRI, новообретенная долговременная память летучих мышей, поедающих лягушек, помогает им охотиться, изучая и запоминая, какие лягушачьи крики указывают на то, что лягушка съедобна, ядовита или слишком велика, чтобы ее нести.

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