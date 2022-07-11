Ученые провели самый необычный эксперимент с крысами

В рамках эксперимента ученые играли на фортепиано часть песни Happy Birthday для сорока крыс по десять минут каждый день в течение трех недель.

Ученые из Испании провели удивительный эксперимент с крысами. Они давали им слушать песню «Happy Birthday» на протяжении трех месяцев. А все для того, чтобы лучше узнать о том, как люди распознают звуки.

Об этом пишет издание Forbes.

Руководил экспериментом Хуан Мануэль Торо из Университета Помпеу Фабра в Барселоне. После того как крысы полностью познакомились с песней и тем, как она звучит, ученые начали включать животным кавер-версии этой мелодии. Как оказалось, крысы все равно узнавали песню и реагировали на нее одинаково.

Как заявил Торо, эксперимент показал, что возможность распознавать звуки в их измененном виде присуща не только людям.

» Это доказывает, что способность распознавать закономерности изменения тональности и темпа, которую имеют люди, может возникнуть из ранее существовавших способностей у других видов», — заявил ученый.

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